 مظاهرات العمال في الأحواز تحاصر “الاحتلال” احتجاجا على تأخير رواتبهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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مظاهرات العمال في الأحواز تحاصر “الاحتلال” احتجاجا على تأخير رواتبهم

مظاهرات العمال في الأحواز تحاصر “الاحتلال” احتجاجا على تأخير رواتبهم
المناطق-الأحواز

نظم عدد من عمال شركة “الصلب والحديد” احتجاجا أمام مبنى الحاكم الإيراني العسكري في مدينة الأحواز عاصمة جمهورية الأحواز العربية المحتلة، إلى جانب احتجاج آخر لعمال بلدية مدينة “الفلاحية” أمام مبنى البلدية لعدم صرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة شهور.

وقالت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز “أحوازنا” إن عشرات العمال اعتصموا أمام مبنى بلدية مدينة الفلاحية يوم أمس الأحد احتجاجا على عدم دفع رواتبهم المتأخرة منذ “6” أشهر.

وطالب المعتصمون مسؤولي بلدية الفلاحية الإسراع في عملية دفع رواتبهم محذرين من تنفيذ اضراب مفتوح عن العمل إذا ما تقاعست إدارة البلدية عن تنفيذ مطالبهم الشرعية.

وفي سياق منفصل تجمع عشرات العمال أمام مبنى الحاكم الإيراني العسكري في مدينة الأحواز العاصمة احتجاجا على تسويف مطالبهم من قبل إدارة شركة الصلب والحديد.

وهدد العمال بإجراءات تصعيدية أكثر من الوقت الراهن في حال استمرار ادرأه شركة الصلب والحديد في عدم الالتفات إلى مطالبهم الشرعية المتمثلة في دفع رواتبهم المتأخرة منذ أشهر.

جدير بالذكر أن القرارات القمعية التي تتبعها الشركات الفارسية ضد العمال الأحوازيين تتنوع بين طرد المواطنين العرب وتوظيف المستوطنين الفرس، وكذلك عدم دفع الرواتب ومصادرة أراضي الأحوازيين في تلك المنطقة.

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