مدرب الهلال: فشلنا في استغلال النقص العددي

أعرب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الأرجنتيني رامون دياز، عن سعادته بالأداء الذي قدمه فريقه أمام العين الإماراتي.

وتعادل الهلال مع مضيفه العين سلبياً أمس الإثنين، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا.

وأكد دياز على ثقته في لاعبي الهلال، وقدرتهم على خطف بطاقة التأهل في الجولة الثانية التي ستقام في 11 سبتمبر المقبل بالرياض.

ولعب العين بـ10 لاعبين بداية من الدقيقة 66، بعد طرد لاعبه مهند العنزي، وعن ذلك قال دياز: حاولت استغلال النقص العددي في صفوف العين ودفعت بسالم الدوسري، بعدها حصلنا على فرصتين لكن لم يتم ترجمتهما لأهداف.

وبخصوص تأكد غياب الثلاثي سلمان الفرج وعبدالله عطيف وعبدالله الحافظ بسبب الإيقاف، قال دياز إن الهلال يمتلك دائماً البديل الجاهز ولن يتأثر بهذه الغيابات.

وحصل لاعبو الهلال على راحة من التدريبات حتى الجمعة المقبلة، على أن يعاود الفريق استعداداته السبت تمهيداً لاستئناف المسابقات المحلية.