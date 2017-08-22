 بعد مواجهات عنيفة مع الانقلابيين…مقتل «15» منهم في تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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بعد مواجهات عنيفة مع الانقلابيين…مقتل «15» منهم في تعز

المناطق_وكالات

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، مساء أمس الإثنين، مقتل وجرح ما لا يقل عن 15 عنصراً من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في معارك بمحافظة تعز (275 كيلومترا جنوب صنعاء).

ونقل موقع الجيش “سبتمر نت”، عن مصادر ميدانية قولها، إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في مديرية الصلو جنوبي شرق محافظة تعز، في وقت تستعد فيه قوات الجيش الوطني لتنفيذ خطة واسعة لتحرير المديرية من العناصر الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح).

وأضافت المصادر أن عناصر الميليشيا شنت هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش الوطني في قرية الصيار في محاولة السيطرة عليها، بعد أن استقدمت تعزيزات للمنطقة.

وذكرت المصادر أن المعارك ما تزال مستمرة على أشدها، مشيرة إلى تكبد عناصر الميليشيا أكثر من 15 قتيلاً وجريحاً، فيما قتل أحد أفراد الجيش الوطني وجرح 7 آخرين.

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