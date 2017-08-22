 المملكة تُسدد «30.8» مليون دولار في موازنة السُلطة الفلسطينية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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المملكة تُسدد «30.8» مليون دولار في موازنة السُلطة الفلسطينية

المملكة تُسدد «30.8» مليون دولار في موازنة السُلطة الفلسطينية
المناطق_الرياض

أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد قطان أن الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل ما يعادل مبلغ “30.8” مليون دولار أمريكي، إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية، وذلك قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية لأربعة أشهر “من إبريل وحتى يوليو 2017م”، بواقع “7.7” مليون دولارًا شهريًا.

وأكد السفير قطان في بيان صادر عن السفارة أن المملكة ستستمر دومًا في دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية كافة.

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