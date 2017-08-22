 اعترافات مثيرة لمغتصب طفلة الطائف..كيف استدرجها لإرتكاب جريمته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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اعترافات مثيرة لمغتصب طفلة الطائف..كيف استدرجها لإرتكاب جريمته

اعترافات مثيرة لمغتصب طفلة الطائف..كيف استدرجها لإرتكاب جريمته
المناطق_الطائف

أدلى المتهم الأفريقي في حادثة اغتصاب طفلة الطائف بتفاصيل كاملة عن جريمته البشعة ، وذلك خلال التحقيقات التي أجرتها معه الجهات الأمنية بعد القبض عليه.

وكشفت مصادر صحيفة  تفاصيل التحقيقات حيث قالت بأن المتهم أوضح خلال التحقيقات أنه شاهد الطفلة حينما كانت متجهة للبقالة، واقترب منها ومنحها ريالاً بغرض كسب ودها وسماعها لكلامه، مُبيناً أنها استجابت لطلبه ومشت معه بعفوية باتجاه بيت مهجور في الحي وارتكب جريمته، مبرراً فعلته بتأثره بتناول المسكر.

وكانت الطفلة الباكستانية “سجا” – 7 سنوات – قد تعرضت لعملية اغتصاب وحشي يوم الثلاثاء الماضي مما تسبب لها في نزيف حاد، ودخلت على أثره للمستشفى وأجرت عمليتين جراحيتين لإنهاء آلامها.

وأعلن الأطباء المعالجون للطفلة أن حالتها تتحسن تدريجيا ومن المتوقع أن تعود لمنزلها خلال أيام.

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