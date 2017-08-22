 «الفيفا» يفتح باب التصويت لاختيار أفضل لاعب في العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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«الفيفا» يفتح باب التصويت لاختيار أفضل لاعب في العالم

«الفيفا» يفتح باب التصويت لاختيار أفضل لاعب في العالم
المناطق_وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه قام بفتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في العالم عن عام 2017 عبر موقعه الإلكتروني.

وقال فيفا إن التصويت لن يقتصر على الجماهير وعشاق كرة القدم فقط، بل إنه سيقوم قادة ومدربي منتخبات العالم، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من ممثلي وسائل الإعلام من الاتحادات الوطنية التابعة لفيفا، بالمشاركة في عملية تحديد هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

ومنذ انفصالها عن جائزة الكرة الذهبية في 2016، كان نجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، أول المتوجين بهذا اللقب العام الماضي، بعد أن توج مع فريقه بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فضلاً عن قيادته لمنتخب بلاده لإحراز بطولة أمم أوروبا لأول مرة في تاريخ البلاد.

وكما جرت العادة في الأعوام الـ9 الأخيرة، ستقتصر المنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم بشكل كبير بين رونالدو ونجم برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وستم إغلاق باب التصويت أمام الجمهور لاختيار أفضل لاعب في العالم في 7 سبتمبر المقبل.

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