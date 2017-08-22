وزارة الري السودانية تحذر من فيضانات خطيرة

قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية إن منسوب مياه النيل الأزرق والنيل الأبيض تتزايد، وبلغت اليوم أعلى مستوى لها منذ قرن، في الخرطوم عند 17,14 مترا، مضيفة أنها تتوقع أن يرتفع منسوب المياه أكثر.

ودعت سكان الخرطوم وباقي الولايات إلى الحيطة والحذر، حيث يتوقع حدوث فيضانات وصفتها بالـ”خطيرة” في اليومين المقبلين إثر ارتفاع منسوب المياه بسبب هطول أمطار غزيرة في أثيوبيا.

فيما ذكرت وكالات، أن نحو 100 شخص لقوا مصرعهم العام الماضي، في مناطق متفرقة من السودان جراء فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة دمرت آلاف المساكن.

يشار إلى أن السودان يواجه سنويا فيضانات كبيرة، وكانت فيضانات 2013 أوقعت 50 قتيلا، وكانت الأسوأ التي تشهدها العاصمة السودانية منذ 25 عاما.

كما تشكل الخرطوم ملتقى النيل الأزرق الذي تتدفق مياهه من أثيوبيا والنيل الأبيض، ويشكل الرافدان نهر النيل، الذي يعبر السودان ثم مصر.