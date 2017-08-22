 مقتل امرأة وإصابة «26» جراء زلزال جزيرة إسكيا الإيطالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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مقتل امرأة وإصابة «26» جراء زلزال جزيرة إسكيا الإيطالية

مقتل امرأة وإصابة «26» جراء زلزال جزيرة إسكيا الإيطالية
المناطق_وكالات

لقيت امرأة واحدة على الأقل مصرعها وأصيب أكثر من 20 اخرين اثر زلزال ضرب جزيرة إسكيا الساحلية بجنوب ايطاليا .

وذكر المعهد الجيولوجي في إيطاليا أن قوة الزلزال بلغت 4 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه على عمق 5 كيلومترات وعلى بعد بضعة كيلومترات شمال الجزيرة.

وأوضح المسؤول الحكومي الإيطالي ديمتريو مارتينو أن سبعة أشخاص مازالوا محاصرين تحت أنقاض مبنى منهار, مبينًا أنه تم انتشال شخصين أحياء، بينما لا يزال ثلاثة أطفال محاصرين .

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) نقلا عن الشرطة المحلية أنه تم الإبلاغ عن إجمالي 26 مصابا بينهم شخصان إصابتهما خطيرة.

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