 إعلامية مصرية تهاجم تونس: على هذه ”الدويلة” أن تحترم الأزهر وأن تعود للإسلام! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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إعلامية مصرية تهاجم تونس: على هذه ”الدويلة” أن تحترم الأزهر وأن تعود للإسلام!

إعلامية مصرية تهاجم تونس: على هذه ”الدويلة” أن تحترم الأزهر وأن تعود للإسلام!
المناطق_متابعات

: شنت إعلامية مصرية في قناة ” الحدث اليوم” هجوما عنيفا على الدولة التونسية مشيرة بأن دعوات الرئيس الباجي قائد السبسي حول المساواة في الميراث وزواج المسلمة من غير المسلم استخفاف بالدين وردة عن مبادئه.

وقالت الإعلامية المصرية ” عند كل سؤال يهز الأمة العربية تكون الإجابة تونس فالثورة انطلقت من تونس ومصر وبقية الدول العربية تبعتها” لكن اليوم لا يمكن ان نتبع ” تونس في أمر منافي للدين الإسلامي”.

ووصفت الإعلامية المصرية تونس ” بالدويلة” التي يجب أن تحترم قرارات الأزهر الشريف بخصوص المبادئ الإسلامية.

جدير بالذكر أن الأزهر انتقد دعوات رئيس الجمهورية حول المساواة في الميراث وإباحة زواج المسلمة من غير المسلم.

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