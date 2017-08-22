 الملحقية الثقافية بأمريكا تعلق على حادثة اعتقال سعودية أهملت رضيعها في ولاية تكساس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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الملحقية الثقافية بأمريكا تعلق على حادثة اعتقال سعودية أهملت رضيعها في ولاية تكساس

الملحقية الثقافية بأمريكا تعلق على حادثة اعتقال سعودية أهملت رضيعها في ولاية تكساس
المناطق_متابعات

قال مصدر في الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة الأميركية إن ما نشر عن واقعة ترك زوجة سعودية لطفلتها في السيارة والذهاب للسينما مبالغ فيه.

وأقر المصدر بصحة صدور مذكرة اعتقال بحق المرأة حيث قال: «الحادثة صحيحة، إلا أن ما نشر غير دقيق، فالمرأة لم تذهب إلى السينما كما تم تداوله، وهناك تفاصيل ستظهر خلال التحقيقات».

وأضاف: «الحادثة غير جنائية كما صنفها بعضهم»، مطالباً بتوخي الحذر في الحصول على المعلومات، والحصول عليها من مصادرها». وكانت شرطة ولاية تكساس الأميركية أصدرت مذكرة اعتقال بحق امرأة سعودية، بتهمة تعريض حياة طفلتها للخطر.

وحذر نفس المصدر من أن عدم رعاية الأطفال، وتركهم من دون رعاية شخص بالغ، يعرض الوالدين للمساءلة القانونية، وعلى سبيل المثال فإن الاعتداء على الأطفال من الوالدين بالضرب المبرح يتعارض مع القوانين المعمول بها، والتي تتسبب في احتجاز جوازي سفر الوالدين وأخذ الطفل إلى أن يتم الفصل في القضية

وطالب المصدر من المبتعثين ومرافقيهم بتفادي الوقوع في خلافات قد تؤدي إلى تدخل السلطات وتطبيق القوانين الأميركية، والعمل على حل المشكلات ودياً، أو بمساعدة المشرفين الاجتماعيين في الملحقية وشؤون الرعايا بالسفارة والملحقيات التابعة لها. ».

وكانت صحيفة “كالرز تايمز”الأمريكية نقلت أن الشرطة المحلية في مدينة كوربوس كريستي بولاية تكساس تحقق في تعرض رضيعة سعودية للخطر بعدما تركها والداها في السيارة وذهبا لمشاهد فيلم بالسنيما

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