 ترامب: أميركا فقدت الكثير لأجل بناء بلدان أخرى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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ترامب: أميركا فقدت الكثير لأجل بناء بلدان أخرى

ترامب: أميركا فقدت الكثير لأجل بناء بلدان أخرى
المناطق_وكالات

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد أضاعت الكثير من الوقت والمال والطاقة لإعادة بناء الديمقراطية في كثير من البلدان.

تصريحات ترامب هذه كان خلال تواجده في قاعدة فورت ماير العسكرية في ولاية فرجينيا الأمريكية.

حيث أشار الى حالة الإحباط التي يعاني منها الأمريكيون نتيجة السياسة الخارجية للدولة، التي فقدت الكثير من الوقت و الطاقة و المال،و الأهم من ذلك الأرواح ، في محاولة لإعادة بناء دول وفقا لرأينا الخاص، بدلا من اتباع مصالحنا الأمنية.

كما و أكد ترامب أن هذا الأمر دفع الولايات المتحدة الأمريكية للتفكير ثانية في سياستها في أفغانستان و جنوب آسيا.

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