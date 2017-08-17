 “أندرويد أوريو” نظام التشغيل الجديد لهواتف “جوجل” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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“أندرويد أوريو” نظام التشغيل الجديد لهواتف “جوجل”

“أندرويد أوريو” نظام التشغيل الجديد لهواتف “جوجل”
المناطق - وكالات

أعلنت شركة «جوجل» يوم الاثنين رسمياً اعتزامها طرح الإصدار الجديد من نظام تشغيل الهواتف الذكية “أندرويد” والذي يسمى “أندرويد أوريو” المقتبس من اسم أحد أنواع البسكويت الشهيرة.

يذكر أن “جوجل” تختار دائما اسماء شهيرة للحلوى لإصداراتها المتتالية من نظام التشغيل “أندرويد” مثل “أندرويد دونات” و”أندرويد إكلير” و”أندرويد أيس كريم” وغير ذلك.

وقالت “جاستن بارنيل” مدير العلامة التجارية العالمية “أوريو” إنه “لا يتم الجمع بين علامات شهيرة مثل أندرويد وأوريو معا في كل يوم بالطريقة التي تعكس بالفعل قوة العلامتين”.

وكشفت “جوجل” و”أوريو” عن نظام التشغيل “أندرويد أوريو” خلال مشاهدة كسوف شمسي في مدينة نيويورك.

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