ماتيس من بغداد: أيام داعش باتت معدودة

ذكر وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابي أضحوا عالقين، في الوقت الحالي، بعدما باتوا مطوقين من ناحيتي نهر الفرات الذي يقسم العراق وسوريا، وأضاف أن أيام التنظيم باتت معدودة.

ووصل ماتيس إلى بغداد، الثلاثاء، للتشاور مع القادة الأميركيين ومسؤولين في الحكومة العراقية.

ويجري وزير الدفاع زيارته بعدما أتمت القوات العراقية، بمساعدة أميركية، تحرير مدينة الموصل، وتخوض الآن معركة لاستعادة مدينة تلعفر.

وبعد الانتهاء من تلعفر، ستركز القوات العراقية على طرد داعش من منطقة يطلق عليها وادي الفرات الأوسط، تمتد شمال وغرب مدينة القائم العراقية حتى شرقي سوريا.

ويرافق ماتيس بريت ماكغورك، المبعوث الأميركي الخاص إلى قوات التحالف، التي تقاتل تنظيم داعش المتطرف.