 تأجيل الجولة المقبلة لمحادثات أستانا بشأن سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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تأجيل الجولة المقبلة لمحادثات أستانا بشأن سوريا

تأجيل الجولة المقبلة لمحادثات أستانا بشأن سوريا
المناطق - وكالات

قال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، إن الجولة السادسة من محادثات أستانا بشأن تسوية الأزمة السورية قد تعقد في العاصمة الكازاخستانية منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال الوزير للصحفيين اليوم الثلاثاء: “وفقا للمعلومات الواردة من الجانب الروسي، تعتزم الدول الضامنة للهدنة في سوريا، وهي روسيا وتركيا وإيران، إجراء لقاء تقني على مستوى الخبراء قبل نهاية أغسطس، سوف يتحدد خلاله جدول الأعمال والموعد الدقيق للاجتماع المقبل في إطار عملية أستانا لتسوية الأزمة السورية.”

وأضاف: “بحسب التقدير الأولي، يمكن أن يحدث ذلك في منتصف سبتمبر.”

يذكر أنه كان متوقعا أن تعقد الجولة السادسة من محادثات أستانا في أواخر أغسطس الحالي.

وكانت الجولة الخامسة قد جرت في العاصمة الكازاخستانية في 4 و5 يوليو، وشارك فيها كل من الدول الضامنة الثلاث والحكومة السورية وممثلين عن فصائل المعارضة السورية المسلحة والمبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا، إضافة إلى وفدي الولايات المتحدة والأردن بصفة مراقبين.

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