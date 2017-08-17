 خوفا من ثورة أسلحة جديدة.. قادة الذكاء الاصطناعي يدعون لحظر “الروبوتات الفتاكة”! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الذهب يتراجع مع صعود الدولار آل جابر: الميليشيات أجهضت حلم اليمنيين .. ومتمسكون بالحل السياسي مظاهرات العمال في الأحواز تحاصر “الاحتلال” احتجاجا على تأخير رواتبهم معلمات حائل يستغنين عن السيارات ويستخدمن الطائرات قطر.. هروب الودائع الخارجية يفاقم معاناة البنوك ترامب يمهد لزيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان تحذير للحوامل من استخدام الصابون المضاد للبكتيريا! التماس كهربائي يتسبب في حريق محلين تجاريين داخل مجمع تجاري بتبوك خوفا من ثورة أسلحة جديدة.. قادة الذكاء الاصطناعي يدعون لحظر “الروبوتات الفتاكة”! تأجيل الجولة المقبلة لمحادثات أستانا بشأن سوريا وكيل وزارة الخارجية يلتقي ممثلين عن المعارضة السورية دعوة وكالات السفر والسياحة إلى تأهيل العاملين السعوديين على وظائف المديرين ورؤساء الأقسام

خوفا من ثورة أسلحة جديدة.. قادة الذكاء الاصطناعي يدعون لحظر “الروبوتات الفتاكة”!

خوفا من ثورة أسلحة جديدة.. قادة الذكاء الاصطناعي يدعون لحظر “الروبوتات الفتاكة”!
المناطق - وكالات

وقع رواد الذكاء الاصطناعي والروبوتات مذكرة تدعو الأمم المتحدة إلى حظر الأسلحة الفتاكة الإلكترونية المعروفة باسم “الروبوتات القاتلة”.

وأوضح قادة عمالقة التكنولوجيا، بمن فيهم، إيلون موسك، ومصطفى سليمان، أحد مؤسسي برامج التعلم الآلي في شركة DeepMind التابعة لغوغل، أن تطوير مثل هذه التكنولوجيا سيؤدي إلى “ثورة ثالثة في عالم الحروب”، يمكن أن تعادل اختراع البارود والأسلحة النووية.

وجاء في المذكرة ما يلي: “بعد تطوير هذه التقنيات، ستعمل (الروبوتات الفتاكة) على توسيع نطاق النزاعات، وخلال فترات زمنية أسرع مما يمكن للبشر استيعابه”.

ووُقعت الرسالة من قبل مؤسسي 116 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، من 26 دولة، حيث نُشرت هذا الأسبوع قبل المؤتمر الدولي المشترك للذكاء الاصطناعي (IJCAI)، بهدف التزامن مع بداية المحادثات الرسمية من قبل الأمم المتحدة لدراسة هذا الحظر.

ويقول الخبراء الذين يوقعون على المذكرة، إن استخدام الروبوتات الفتاكة دون التدخل البشري يعد “خطأ أخلاقيا”، لذا يجب السيطرة على استخدامها بموجب اتفاقية عام 1983، المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة (CCW).

وينظم اتفاق الأمم المتحدة استخدام مجموعة من أنواع الأسلحة، بما في ذلك الألغام الأرضية والقنابل الحارقة والأسلحة الكيميائية.

وتقوم بعض الدول حاليا بتطوير الأسلحة الفتاكة المستقلة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وإسرائيل. وقد تم بالفعل نشر بعض الأنظمة، كما جُهزت أبراج بمدافع رشاشة قادرة على تحديد الأهداف وإطلاق النار دون التدخل البشري.

وفي الوقت نفسه، يقول أنصار هذه الأسلحة الفتاكة، إن التكنولوجيا المتطورة يمكن أن تقلل من الخسائر في المعارك، كما يمكنها التمييز بدقة أكبر بين المدنيين والمقاتلين.

ويبدو أن البلدان لا ترغب بإبطاء عجلة تطوير هذه الأسلحة، خشية أن تتفوق عليها دول أخرى.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>