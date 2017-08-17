 التماس كهربائي يتسبب في حريق محلين تجاريين داخل مجمع تجاري بتبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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التماس كهربائي يتسبب في حريق محلين تجاريين داخل مجمع تجاري بتبوك

التماس كهربائي يتسبب في حريق محلين تجاريين داخل مجمع تجاري بتبوك
المناطق - تبوك
صرح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك  الملازم أول حسام علي المسعودي انه وردنا بلاغ صباح اليوم الثلاثاء عن حريق محل داخل مجمع تجاري بحي الراجحي بمدينه تبوك .
وعلى الفور  تم تحريك الفرق اللازمه للموقع وعند الوصول  أتضح ان الحادث عبارة عن حريق في محلين تجاريين داخل مجمع تجاري مكشوف، وتم مباشرة الحادث والتأكد من اخماد الحريق وتأمين الموقع .
واضاف المسعودي انه لم ينتج عن الحادث  اي اصابات او وفيات ولله الحمد .
ومن خلال المعاينة اتضح ان سبب الحادث التماس كهربائي في التمديدات الكهربائية داخل المحل .
والدفاع المدني بمنطقة تبوك يؤكد على المجمعات  التجارية بضرورة توفير وسائل السلامة الواجب توفرها داخل المجمع والمحلات التجارية الموجوده بها ، ومتابعة صيانتها بشكل مستمر حفاظاً على الارواح والممتلكات .

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