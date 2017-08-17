التماس كهربائي يتسبب في حريق محلين تجاريين داخل مجمع تجاري بتبوك

صرح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول حسام علي المسعودي انه وردنا بلاغ صباح اليوم الثلاثاء عن حريق محل داخل مجمع تجاري بحي الراجحي بمدينه تبوك .

وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمه للموقع وعند الوصول أتضح ان الحادث عبارة عن حريق في محلين تجاريين داخل مجمع تجاري مكشوف، وتم مباشرة الحادث والتأكد من اخماد الحريق وتأمين الموقع .

واضاف المسعودي انه لم ينتج عن الحادث اي اصابات او وفيات ولله الحمد .

ومن خلال المعاينة اتضح ان سبب الحادث التماس كهربائي في التمديدات الكهربائية داخل المحل .