 معلمات حائل يستغنين عن السيارات ويستخدمن الطائرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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معلمات حائل يستغنين عن السيارات ويستخدمن الطائرات

معلمات حائل يستغنين عن السيارات ويستخدمن الطائرات
المناطق - حائل

كشف مساعد رئيس هيئة الطيران المدني للشؤون المالية محمد الشتوي، أن عددا من معلمات حائل يستخدمن الطائرات للذهاب إلى مدارسهن في المدن المجاورة صباحا والعودة في نفس اليوم، حيث تقلع الطائرات في الخامسة صباحا، وتعود في الثالثة عصرا، مؤكدا أن هذه الخطوة تخفف من حوادث المعلمات المنتشرة مؤخرا في الطرقات، معترفا في الوقت ذاته أن الهيئة ما زالت تعامل المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية كجهة حكومية من حيث تحصيل الإيرادات مقارنة بشركات الطيران الأخرى، وأنه في المستقبل ستصبح شركة مستقلة وبالتالي ستعامل أسوة بغيرها لتعزيز سوق المنافسة.
جاء ذلك خلال لقاء ديوانية الإعلاميين أول من أمس تحت عنوان «الأثر الاقتصادي لخصخصة الهيئة»، في مبنى مركز الحوار الوطني بالرياض.

نقلا عن الوطن اونلاين

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