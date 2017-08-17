الذهب يتراجع مع صعود الدولار

انخفضت أسعار الذهب أمس، متأثرة بصعود الدولار بينما يركز المستثمرون على التوترات بشأن كوريا الشمالية مع ترقب اجتماع سنوي للبنوك المركزية في الولايات المتحدة في الأسبوع الحالي.

وبحلول الساعة 07:28 بتوقيت جرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1285.48 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما أنهى الجلسة السابقة على ارتفاع 0.5 بالمئة.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.6 بالمئة إلى 1289.10 دولار للأوقية. وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.2 المئة إلى 93.293.

ويترقب المستثمرون المؤتمر السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول في ويومينج في الأسبوع الحالي لاستخلاص مؤشرات بشأن السياسة النقدية في المستقبل حيث من المقرر أن يتحدث رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي ورئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) جانيت يلين خلال المؤتمر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 934.50 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في أكثر من 16 عاما عند 940 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة. ونزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.92 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 976.60 دولار للأوقية.