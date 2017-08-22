 شاهد.. تفاصيل جديدة عن “راقصة منتزه السمراء”.. والجهات تتقاذف المسؤولية ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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شاهد.. تفاصيل جديدة عن “راقصة منتزه السمراء”.. والجهات تتقاذف المسؤولية !

شاهد.. تفاصيل جديدة عن “راقصة منتزه السمراء”.. والجهات تتقاذف المسؤولية !
المناطق - الرياض

أصدرت جمعية الثقافة والفنون بياناً، بشأن واقعة رقص فتاة أمام الجمهور خلال فعالية مسرح الطفل بمنتزه السمراء بحائل، موضحةً أن الفعالية كانت تتضمن عروضاً استعراضية لفرقتي أطفال لا تتجاوز أعمارهم ثمانية أعوام وأنها أعلنت عن ذلك بالضبط قبل انطلاق الفعالية.

وأضافت أنه في يوم الجمعة الماضية وأثناء تجهيز المشرف لمسرح الطفل وتشغيل إحدى الشيلات وتهيئة الجمهور، صعدت الطفلة التي ظهرت في المقطع المتداول، وبعدها بلحظات تنبَّه المشرف وتم إنزالها من المسرح؛ لأنها كانت ضمن الجمهور الخاص ولا تنتسب للفرق الرسمية المشاركة.

وأكدت الجمعية أن ما حدث على المسرح منافٍ للأخلاق الإسلامية والعادات والتقاليد والتعليمات الرسمية للمسارح السعودية، وأنها لا تقبل به وتعتذر لأهل حائل عنه، مبينةً أنها اتخذت في حينه الإجراءات المناسبة بالاتفاق مع إدارة منتزه السمراء بإيقاف الفعاليات، كما وجهت بإيقاف مشرف مسرح الطفل لتهاونه في مهامه بتنظيم المسرح.

من جانبه، قال إبراهيم الصقر مقدم مسرح الطفل في منتزه السمراء إن الجهات التي تطالها المسؤولية عن الواقعة تتهرب من هذه المسؤولية، مؤكداً أنه مكلف بالتقديم فقط وأن الإشراف على المسرح تحت طائلة المركز الإعلامي بمنتزه السمراء وليس جمعية الثقافة والفنون.

وأوضح أنه صعَّد الفتاة لخشبة المسرح بناءً على طلب إدارة المنتزه، مبيناً أنها جاءت مع فرقتها منذ انطلاق الفعاليات فرفض ظهورها على المسرح لأن فرقتها غير مصرح بها، وأثناء ذلك حضر مدير المركز الإعلامي بمنتزه السمراء وطلب منه السماح للفتاة بالصعود للمسرح وعدم رد أي أحد.

وأضاف أنه بعد تلك الواقعة بيومين قدمت إليه مجموعة فتيات في نفس عمر تلك الفتاة، فرفض كذلك ظهورهن على المسرح، غير أن أحد منسوبي المركز الإعلامي بمنتزه السمراء طلب السماح لهن بالصعود وأكد له أنه تمت التوصية لهن من قِبل الإدارة.

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