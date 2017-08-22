 الخدمة المدنية تحدد نهاية دوام الخميس القادم موعداً لاستكمال إجراءات الترشيح للوظائف الصحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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الخدمة المدنية تحدد نهاية دوام الخميس القادم موعداً لاستكمال إجراءات الترشيح للوظائف الصحية

الخدمة المدنية تحدد نهاية دوام الخميس القادم موعداً لاستكمال إجراءات الترشيح للوظائف الصحية
واس - الرياض

أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن نهاية دوام الخميس المقبل, سيكون الموعد الأخير لاستقبال المرشحين والمرشحات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية البالغ عددهم 804 مواطنين مواطنات، المعلن عنها في 4 / 11 / 1438 هـ على موقع الوزارة الإلكتروني، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية .
وأشارت الوزارة إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم وأتضح أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية، مؤكدةً أن من لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشيح المحددة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف .
ودعت الوزارة الراغبين للاطلاع على إعلان أسماء المرشحين والمرشحات على تلك الوظائف زيارة الرابط التالي: https://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Pages/news14381118_1.aspx .

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