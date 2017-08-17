 دراسة: الأفوكادو “منجم ذهب”.. تعالج أمراض القلب والسرطان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 1 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 23 أغسطس 2017 ميلاديا

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دراسة: الأفوكادو “منجم ذهب”.. تعالج أمراض القلب والسرطان

دراسة: الأفوكادو “منجم ذهب”.. تعالج أمراض القلب والسرطان
Sliced avocado on a cutting board
المناطق - وكالات

قالت دراسة أمريكة حديثة، إن قشور بذور ثمرة الأفوكادو، عبارة عن “منجم من الذهب” يحتوي على العديد من المركبات الكيميائية، التي يمكن أن تعالج أمراض السرطان والقلب.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة تكساس الأمريكية، وعرضوا نتائجها، اليوم الثلاثاء، أمام الاجتماع السنوي للجمعية الكيميائية الأمريكية، الذي يعقد في الفترة من 20 إلى 24 أغسطس/آب الجاري في العاصمة واشنطن.

ولرصد محتويات قشور بذور الأفوكادو، استخلص الباحثون القشور من 300 بذرة مجففة من الأفوكادو، احتوت هذه الكمية على 3 ملاعق صغيرة من زيت قشر البذور وملعقة صغيرة من الشمع.

وبتحليل هذا المستخلص، وجد فريق البحث 116 مركبًا في الزيت و16 مركبًا في الشمع، كما وجدوا أن العديد من هذه المركبات غير موجودة في البذور نفسها ومتواجد في القشور فقط.

ومن بين تلك المركبات التي عثروا عليها في زيت القشور، “الدوكوسانول” (Docosanol) وهو عنصر هام يستخدم في الأدوية المضادة للفيروسات، كما عثروا على مركب “هيبتاكوسان” (Heptacosane)، وهو مركب قد يمنع نمو الخلايا السرطانية.

وعثر الباحثون أيضًا على حمض “الديكانويك” (Dodecanoic)، الذي يقلل من خطر تصلب الشرايين وبالتالي يحد من أمراض القلب. كما اكتشفوا أن الشمع المستخلص من قشور البذور يمكن أن يستخدم في مستحضرات التجميل والعطور.

وقال الباحثون إن دراستهم تعد الأولى من نوعها التي تكشف أن قشر البذور التي توجد داخل نبات الأفوكادو، والتي عادة ما يتم التخلص منها مع البذور تحتوي على مركبات طبية عديدة قد تمنع نمو الأورام الخبيثة وتراكم الدهون داخل الشرايين.

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