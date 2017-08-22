 قائد قوات أمن المنشآت يتفقد محطات القطار بالمشاعر المقدسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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قائد قوات أمن المنشآت يتفقد محطات القطار بالمشاعر المقدسة

قائد قوات أمن المنشآت يتفقد محطات القطار بالمشاعر المقدسة
المناطق ـ مكة

قام قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري يرافقه عدد من ضباط القوات  بجولة تفقدية على محطات القطار بالمشاعر المقدسة، حيث بدأ بزيارة المحطات الموجودة بعرفة، وبعد ذلك تم التوجه إلى محطات القطار بمشعر مزدلفة ثم إلى مشعر منى.
وتأتي هذه الزيارة ضمن استعداد قوات أمن المنشآت لحج هذا العام 1438 هـ، ومناقشة عديد من المهام والواجبات المناطة بالقوات، لتسهيل حركة السير من وإلى محطات القطارات، وتأمين الحماية اللازمة لضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك الحج.
من جانبه أكد اللواء الجباري أن القوات ستسخر كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن، جنباً إلى جنب مع بقية القطاعات الأمنية والخدمية، مؤكداً ان أمن المنشآت تعمل تحت مظلة قوات أمن الحج كفريق عمل أمني متكامل هدفه الإتقان في تأدية المهام الأمنية والتكامل في خدمة ضيوف الرحمن لتأديتهم منسكهم بكل يسر وسهولة .

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