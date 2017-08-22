 أكثر من 600 منشط دعوي في القصيم بمناسبة قرب حلول موسم الحج  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أكثر من 600 منشط دعوي في القصيم بمناسبة قرب حلول موسم الحج  قائد قوات أمن المنشآت يتفقد محطات القطار بالمشاعر المقدسة “الخدمة المدنية”: الخميس المقبل موعدا أخيرا لاستكمال إجراءات الترشيح للوظائف الصحية الخدمة المدنية تحدد نهاية دوام الخميس القادم موعداً لاستكمال إجراءات الترشيح للوظائف الصحية شاهد.. تفاصيل جديدة عن “راقصة منتزه السمراء”.. والجهات تتقاذف المسؤولية ! شكاوى المواطنين تتزايد بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي في مراكز محايل عسير “العمل والتنمية الاجتماعية” تنفذ حملة توعوية بحقوق وواجبات العمالة المنزلية في مطار الملك خالد أمانة الشرقية تهيئ المسالخ لموسم الأضحى المبارك بلدية محافظة أملج تضبط سيارة توزيع صحف محملة ب144طبق بيض أمير تبوك‬ يلتقي القضاة ومدراء الإدارات الحكومية والمواطنين في جلسة أسبوعية تعليم الباحة يعتمد ترقية ترقية (103) موظفا وموظفة على بند المستخدمين “العمل والتنمية الاجتماعية” تشارك في أعمال الحج لضبط مخالفات التأشيرات الموسمية

أكثر من 600 منشط دعوي في القصيم بمناسبة قرب حلول موسم الحج 

أكثر من 600 منشط دعوي في القصيم بمناسبة قرب حلول موسم الحج 
المناطق - بريدة

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم كافة الاستعدادات لإستقبال موسم الحج لهذا العام 1438هـ  وذلك من خلال الأعداد المبكر لعدد من المناشط والبرامج الدعوية والتي فاقت 600 منشط  تشتمل على عدداً من المحاضرات والندوات والدورات والدروس العلمية والتي ستبدأ انطلاقا من غرة شهر ذي الحجة و تغطي كافة أنحاء المنطقة  , وقد روعي في إقامة هذه المناشط  التركيز على ما يهم المسلم نحو تأديته لفريضة الحج على النحو الصحيح والوجه الأكمل وكذلك تبيان فضل عشر ذي الحجة وأحكام الأضحية  يعدها ويلقيها  نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء وطلبة العلم  .
وذكر فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن محمد المجماج الوزارة بأن الفرع  ينظم هذه البرامج والمناشط استشعاراً منه للمسؤوليات الملقاة على عاتقه تجاه المجتمع و تفعيلاً لدوره الريادي وأعماله التي يتم تطويرها عاماً بعد عام لتحقيق الأهداف الدعوية والتوعوية لنشر هذه الرسالة المباركة والتي تحظى بإهتمام ومتابعة المسؤولين بالوزارة  كما تحظى أعمال  فرع الوزارة بمنطقة القصيم بمتابعة ومباركة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو نائبه صاحب السمو الملكي فهد بن تركي بن فيصل ــ حفظهم الله ــ إنطلاقا من نهج هذه البلاد المباركة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>