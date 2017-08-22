أكثر من 600 منشط دعوي في القصيم بمناسبة قرب حلول موسم الحج 

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم كافة الاستعدادات لإستقبال موسم الحج لهذا العام 1438هـ وذلك من خلال الأعداد المبكر لعدد من المناشط والبرامج الدعوية والتي فاقت 600 منشط تشتمل على عدداً من المحاضرات والندوات والدورات والدروس العلمية والتي ستبدأ انطلاقا من غرة شهر ذي الحجة و تغطي كافة أنحاء المنطقة , وقد روعي في إقامة هذه المناشط التركيز على ما يهم المسلم نحو تأديته لفريضة الحج على النحو الصحيح والوجه الأكمل وكذلك تبيان فضل عشر ذي الحجة وأحكام الأضحية يعدها ويلقيها نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء وطلبة العلم .

وذكر فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالله بن محمد المجماج الوزارة بأن الفرع ينظم هذه البرامج والمناشط استشعاراً منه للمسؤوليات الملقاة على عاتقه تجاه المجتمع و تفعيلاً لدوره الريادي وأعماله التي يتم تطويرها عاماً بعد عام لتحقيق الأهداف الدعوية والتوعوية لنشر هذه الرسالة المباركة والتي تحظى بإهتمام ومتابعة المسؤولين بالوزارة كما تحظى أعمال فرع الوزارة بمنطقة القصيم بمتابعة ومباركة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وسمو نائبه صاحب السمو الملكي فهد بن تركي بن فيصل ــ حفظهم الله ــ إنطلاقا من نهج هذه البلاد المباركة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين .