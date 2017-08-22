خالد الفيصل : حدائق بسمة جدة ابتسامة من العروس لزائريها

وقّع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، باكورة عقود تغيير ملامح مدخل جدة من جهة المطار الجديد وتطويرها ، وأطلق سموه عليه مسمى ” حدائق بسمة جدة ” والذي سينتهي تنفيذه خلال 12 شهراً ، ويهدف لتجميل تقاطع طريق النُزهة مع طريق المدينة المنورة ، ويمثل بداية لمشاريع التي ستنفذ في المنطقة الممتدة من التقاطع باتجاه طريق الحرمين شرقاً ويتضمن إنشاء حدائق جمالية تتناسب ومشروع المطار الجديد.

وخلال مراسم التوقيع التي تمت في مقر الإمارة بجدة بين الإمارة وشركة رابيه ، رفع الأمير خالد الفيصل شكره للقيادة على الدعم الذي تحظى به مشاريع التنمية في المملكة ، مؤكدا أن مشروع حدائق بسمة جدة سيكون مدخلاً جمالياً لمدينة جدة من جهة المطار الجديد ، وسيكون ابتسامة من جدة لكل زائريها ، مضيفا ” هذا المشروع الذي وقعنا عقده اليوم للتنفيذ وليس للتفكير “.

كما قدم سموه الشكر لمركز التكامل التنموي بالإمارة ، وهيئة الطيران المدني وأمانة جدة لجهودها في تطوير الموقع.

حضر مراسم التوقيع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ ، جدة ، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي ، وأمين جدة الدكتور هاني أبو راس ، ورئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم التميمي ومستشار أمير منطقة مكة المكرمة الدكتور سعد مارق ، وعددٌ من المسؤولين.

وتبلغ مساحة منطقة العمل في المشروع 600 ألف متر مربع تشمل إنشاء عدد 5 أعمدة تمثل أركان الإسلام الخمسة مدعمة بإضاءات ليزرية بارتفاع 19 متر، كذلك بناء هيكلين ضخمين يبرزان كلمة (جدة) باللغتين العربية والإنجليزية ، وزراعة ما يزيد عن عدد (20) ألف شجرة، و (75) نخلة، وتغطية ما يزيد عن 176 ألف متر مربع بالعشب الطبيعي والصناعي مزودة بشبكة ري متطورة.

ويرتبط المشروع بتطوير الواجهة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد حيث وجه الأمير خالد الفيصل بإزالة المنطقة الصناعية بحي النزهة -الذي يعد واجهة للمطار الجديد- وتطويرها وفقاً لنظام البناء الجديد المعتمد من أمانة محافظة جدة، والتي تشمل خمس مخططات صناعية غيرت أمانة جدة استخدامها إلى متعدد الاستعمالات على مساحة 2.5 كيلومتر مربع، وبلغ إجمالي الورش التي تم إزالتها ما يزيد عن 3129 ورشة، وتم رفع ما يزيد عن طن 5284 من مخلفات الإزالة “دمارات”، إضافة إلى رفع عدد ما يزيد عن 350 سيارة تالفة.

وتضمن المشروع ضوابط معمارية وتطويرية تم وضعها لتتواكب مع المرحلة المقبلة، إضافة إلى معايير للبناء المقترح في صناعية النزهة التي تم إغلاقها بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة أواخر شعبان الماضي، نظراً لما كانت تشكله من تلوث بصري، فيما يبدأ محور تطوير حي النزهة من طريق المدينة غرباً إلى الخط السريع شرقاً وطريق النزهة شبك المطار شمالًا إلى شارع حراء جنوبًا، والمقصود من تطوير هذه المساحة الكبيرة توسيع بعض الشوارع، وتحويل المنطقة كاملة من صناعية إلى تجارية إدارية.

وبتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة، تم إنشاء صناعية بديلة في عسفان دشن المرحلة الأولى منها خلال الفترة الماضية، وخصصت لأكثر من 20 نشاطاً تشمل ورش سيارات وقطع غيار ومستودعات وورش للديكور وغيرها من الأنشطة المهنية، وروعي في الخطة أن تكون 50 % من مساحتها مواقف، للحد من زحام السيارات ويجري العمل على مرحلتين الأولى تضم 936 ورشة والثانية 1300 ورشة، وسيتم ربط جميع الخدمات في المدينة الصناعية بنظام إلكتروني يشمل شاشات تحكم ونظام مراقبة وأمن وسلامة بهدف تطوير الخدمات.

وتتضمن عملية التطوير إنشاء حديقة بتصاميم حديثة وكبيرة تبلغ مساحتها مليون متر مربع وتقع ما بين طريق النزهة جنوباً وطريق المطار الجديد شمالاً فيما سيكون هناك نظام بناء مختلف لواجهة التطوير من ناحية المطار لتكون واجهة جميلة ومختلفة الاستعمالات، إذ سيصل البناء في بعض المواقع لعشرة طوابق وثمانية، وستساهم عملية تطوير النزهة ليكون مدخلاً حضارياً وواجهة لمدينة جدة من الناحية الشمالية ذات مستوى عمراني متميز يعبر ويليق بمكانة مدينة جدة الحضارية وستكامل مع مشروع تطوير منطقة مطار الملك عبدالعزيز الدولي.