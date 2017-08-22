الولادة والاطفال ببريدة يقيم معرض عن أثر التدخين على الأم المرضع

دشن نائب مدير مستشفى الولادة والاطفال ببريده الصيدلي الاكلينيكي نايف سماح الفريدي و مساعد مدير المستشفى مدير برنامج الاميرة عبير المنديل لتشجيع الرضاعة الطبيعية عبد العزيز محمد الكوير , وبحضور مدير برنامج مكافحه التدخين خالد السهيل ومدير اداره التثقيف وتعزيز الصحة هادي العنزي وبعض رؤساء الاقسام الطبية والادارية بالمستشفى , فعاليات المعرض التوعوي (أثر التدخين على الام المرضع وطفلها) بالصالة الرئيسية بالمستشفى والذي يقيمه برنامج الأميرة عبير المنديل لتشجيع الرضاعة الطبيعية بالتعاون مع برنامج مكافحه التدخين والذي يهدف الى توعيه الامهات بخطر التدخين و سبل الوقاية والعلاج منه, ويشار ان المعرض سوف يكون على فترتين صباحية ومسائية.

بعد ذلك تم تكريم الداعمين للمعرض من قبل مدير برنامج الاميرة عبير المنديل لتشجيع الرضاعة الطبيعية وهم الصيدلي/ حمد براك الشمري مدير مستشفى الولادة والاطفال ومدير برنامج مكافحه التدخين الاستاذ خالد السهيل ومدير التموين الطبي بالمستشفى الصيدلي عبد العزيز الصمعاني ومن العلاقات العامة والاعلام الصحي احمد الربيش والجهة الراعية لضيافة المعرض .

حيث قام بتنسيق المعرض والاشراف عليه , تهاني العنزي مشرفة برنامج الأميرة عبيرالمنديل لتشجيع الرضاعة الطبيعية في المستشفى و بدريه العتيبي من برنامج مكافحه التدخين في صحه القصيم