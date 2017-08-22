صحيفة : مبادرة الحج مع قطر أكدت أن المملكة تضع لأواصر القرب وزناً حقيقياً

أكد الكاتب والمحلل السياسي “أمين بن مسعود” أن المملكة أثبتت من خلال مبادرة الحج أنها تضع لأواصر القرب الجغرافي والقرابة الوشائجية وزنا حقيقيا في أزمتها السياسية مع قطر.

وجاء في المقال الذي نشرته صحيفة “العرب” وحمل عنوان ” قطر والحج وقميص عثمان” أن النظام القطري أكد من خلال رفضه القاطع لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافة الحجاج القطريين على نفقته، أنه اسقط كافة العلائق الوجدانية ويدحض كافة المقتضيات الدينية في مكاسراته السياسية.

وقال ابن مسعود: “أن الدوحة تؤكد مرة ثانية أن مقولة تسييس الحج الذي ترفعه كقميص عثمان في سياق المزايدة ضد المملكة، تنسحب على سلوكها وأدائها وتتلاءم مع مسلكيات القُطرية العنادية ضد مبادرات حسن النية وتحييد الحج عن المشاكل الثنائيّة.

وأضاف بن مسعود: “لم تقرأ الدوحة جيدا مبادرة خادم الحرمين الشريفين وتعاملت معها بنفس العنهجية المقيتة التي اعتمدتها طيلة فترة الأزمة، وعوضا عن النزول من فوق شجرة التنطع والاعتزاز بالخطيئة ارتأت التصعيد في ملف استراتيجي وحساس يمتلك من مقومات التجميع الكثير في حال صدقت النوايا، ويحوز في المقابل على مقدرات التفرقة والتشرذم في حال تسربت الشكوك إلى القلوب والعقول والأفئدة.

وكتب بن مسعود كانت أيادي المملكة ممدودة لإيران وللسوريين لتأدية فريضة الحج على الرغم من سنوات التناقض ومواسم التباين الشديد مع طهران ودمشق، وعلى الرغم من السعي السعودي لتحييد المنسك الخامس عن الحسابات السياسية إلا أن رغبة الرياض في ضم الحجيج الإيرانيين والسوريين إلى صفوف ضيوف الرحمن، لم تبلغ مستوى المبـادرة الرسمية لتوجيه الطائرات السعودية لنقل كافة الحجيج من بلدهم وإعادتهم إليها.

مشيراً أن المملكة اثبتت من خلال مبادرة الحج أنها تضع لأواصر القرب الجغرافي والقرابة الوشائجية وزنا حقيقيا في أزمتها السياسية، فيما أكدت الدوحة من خلال رفضها القاطع للمبادرة أنها تسقط كافة العلائق الوجدانية وتدحض كافة المقتضيات الدينية في مكاسراتها السياسية.

وشدد الكاتب أن النظام القطري لا يزال يواصل في سرديات المظلومية ساعية عبرها إلى قلب الحقائق وتغيير الوقائع، وهو بهذا الأمر يضحي برعاياه ويحرمهم من أداء منسك الحج ليتحولوا إلى وقود في حرب نزع الشرعية الدينية والمناسكية عن بلد الحرمين الشريفين.

وقال الكاتب المفارقة الأعظم أن ذات الدول التي تزايد على المملكة في مواضيع الإصلاح الديني لم نشهد لها إصلاحا دينيا حقيقيا، سواء أكان جزئيا أو شاملا، على الرغم من عدم احتضانها لبقاع مقدسة تهفو لها أفئدة مئات الملايين من المسلمين في كافة بقاع العالم.