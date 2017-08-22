أمير منطقة مكة المكرمة يثمن إنجازات قطاع الشؤون الإدارية والمالية بالإمارة

ثمّن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، إنجازات قطاع الشؤون الإدارية والمالية بالإمارة ، متطلعاً سموه لتحقيق المزيد من الجهود والتميز بما يحقق تطلعات القيادة ويسهم في رفعة الوطن.

جاء ذلك بعد إن تلقت إمارة منطقة مكة المكرمة شكر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية إثر تسلّم سموه تقريرا عن إنجازات إدارة الشؤون المالية والإدارية بالإمارة خلال الفترة من ربيع الأول للعام 1437هــ وحتى رمضان من العام الحالي ، ونظير ما بذلته من جهود وأعمال متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.