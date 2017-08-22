 عمالة مخالفة ومشبوهة ومعدات تالفة وعشش تشوه مداخل الأحياء بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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عمالة مخالفة ومشبوهة ومعدات تالفة وعشش تشوه مداخل الأحياء بالطائف

عمالة مخالفة ومشبوهة ومعدات تالفة وعشش تشوه مداخل الأحياء بالطائف
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

يعاني  أهالي  القيم  والحلقة والروضة والشرفية وغيرها من الأحياء بمحافظة  الطائف  من وجود  معدات  ثقيلة  تشوه  المنظر  لمداخل  الأحياء  ومنها  المعدات  التالفة  التي  مضى  عليها  سنوات أيضا  تكدس  العمالة  التي  تعمل  بطرق  غير  نظامية  إضافة  لوجود  غرف  وبروكسات  وعشش  لمحل  إقامتهم  فترة  العمل  وهذا  مدعاة  للخطر  بحكم  قربها  من  الأحياء  السكنية  .

وتحدث  ماجد  العتيبي  أن  هذا  يشكل  خطرا  على  ساكني  الأحياء  ونطالب  بنقل  موقعهم  إلى  الصناعية  كما  تحدث  محمد  المالكي  بأن  موقعهم  يشوه  الحي  إضافة  إلى  تكدس  مثل  هذه  العمالة  يثير  الشبهة  ومدعاة  للجريمة  كما تحدث  زايد  الزهراني  أن  وجود  مثل  هذه  العمالة  الغير  نظامية  مخالف  لسوق  العمل  ومزاحمة  لأبناء  البلد  فرسالة  لمن  يهمه  الأمر  عبر “المناطق” أن  يقضوا  على  هذه  المخالفات  من تشويه  للأحياء  ومخالفة  نظام  العمل.
“المناطق”  بدورها  تواصلت  مع  متحدث  الأمانة  لأكثر من  مرة  ولكن  لم  يتم  الرد  إلى حين تحرير  الخبر.
كما تواصلت  “المناطق”  مع  الجهات  الأمنية  وأفادت أذا وجد أي مخالفة او اشتباه فيكون البلاغ  على الرقم  911 .

 

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