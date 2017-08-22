 68 ألف حالة استقبلتها طوارئ الملك فيصل بالطائف خلال 9 أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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68 ألف حالة استقبلتها طوارئ الملك فيصل بالطائف خلال 9 أشهر

68 ألف حالة استقبلتها طوارئ الملك فيصل بالطائف خلال 9 أشهر
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

قالت “صحة الطائف” ان طوارئ مستشفى الملك فيصل بالطائف استقبلت خلال التسعة أشهر الماضية 68.235 حالة، منها 6233 حالة سقوط من مواقع مرتفعة، و1100 حالة لمشاجرات مختلفة، و1792 حالة اصابية نتيجة حوادث مرورية، وتنوعت الحالات الاخرى ما بين مرضية وغيرها
وأشارت “صحة الطائف” الى ان اقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الحالات المرضية والاصابية المختلفة، لافتة الى ان القسم مزود بكافة التجهيزات لمواجهة جميع الحالات الطارئة، إضافة الى الكوادر الطبية المختلفة، موضحة انه في حالة تزايد الحالات على قسم الطوارئ او اثناء الحوادث يتم عمل خطة الاستدعاء الداخلي من الاقسام او الخارجي لمواجهة تزايد الطلب على الخدمة.
الجدير بالذكر ان مجمع مستشفى الملك فيصل بالطائف من المستشفيات الحديثة ومجهز بأحدث التجهيزات الطبية

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