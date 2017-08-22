 جوالة جامعة القصيم يتجهون لمكة لخدمة الحجيج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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جوالة جامعة القصيم يتجهون لمكة لخدمة الحجيج

جوالة جامعة القصيم يتجهون لمكة لخدمة الحجيج
المناطق - بريدة

تشارك جامعة القصيم ممثلة بعشائر الجوالة  في معسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية، وذلك لتقديم خدماتهم لحجاج بيت الله الحرام، حيث يشارك حوالي 32 جوال وقائد من الجامعة في معسكر الخدمة العامة في مشعر عرفات.
وأوضح وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية الدكتور فهد الضالع، خلال لقائه بالجوالة المشاركين بمقر التجمع  في معسكر الجوالة الدائم بالجامعة أمس الأحد قبل مغادرتهم إلى المشاعر المقدسة، أن مشاركة الجامعة في موسم الحج هذا العام، تأتي امتدادًا لمشاركتها في الأعوام السابقة، داعيًا الأفراد المشاركين إلى بذل أقصى الجهود لتقديم خدمة تليق بحجاج بيت الله الحرام.
وأشار “الضالع” إلى أن جوالة الجامعة كانت قد حققت المركز الثالث على مستوى جامعات المملكة في معسكر مشعر عرفات العام الماضي، مما يدل على تميز خدمة أفرادها، والتزامهم بتعليمات وتوجيهات قادتهم، مطالبا المشاركين بالحفاظ على هذا التميز وتكرار الإنجاز وتحقيق مركز متقدم على مستوى جامعات المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

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