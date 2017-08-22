 مدير جامعة شقراء يستقبل عدد من المراجعين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدير جامعة شقراء يستقبل عدد من المراجعين

مدير جامعة شقراء يستقبل عدد من المراجعين
المناطق ـ الرياض

أستقبل معالي مدير جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري اليوم الثلاثاء 30 / 11 / 1438هـ عدد من المواطنين من طلاب وأولياء الأمور وذلك بمكتبه بالمدينة الجامعة بمحافظة شقراء، للاطلاع على مطالبهم وملاحظاتهم، فيما وعد معاليه بالعمل على معالجتها.
اللقاء ظهرت إيجابيته على المراجعين؛ حيث عبّر عددٌ منهم عن سعادتهم لاهتمام مدير الجامعة بمطالبهم.

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