أمانة المدينة تقضي على الحيوانات العقورة في الأحياء

تمكنت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالإدارة العامة للوقاية الصحة والبيئية بوكالة الخدمات بالتعاون مع البلديات الفرعية من القضاء على عدد من الحيوانات العقورة وذلك في عدد من الأحياء خلال الفترة من 5 ذو القعدة وحتى 18 من الشهر نفسه, حيث أوضح وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للخدمات الأستاذ / رمضان بن محمد الزهراني بأن ما تم القضاء عليه من الحيوانات العقورة قد بلغ عددها 21 في 78 موقعاً بأحياء شوران , الملك فهد , المطار , سد الغابة , العيون , طيبة , أبو مرخه , خاخ , وذلك من خلال الخطط المتبعة في هذا الشأن, وأضاف الزهراني بأنه هناك مواقع إيجابية يبلغ عددها 20 موقعاً ومواقع سلبية يبلغ عددها 102 .

فيما أكد وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للخدمات أن ما تقوم به وكالة الخدمات من جهود جباره لمكافحة آفات الصحة العامة بكافة أنواعها على جميع الاصعدة بما فيها الحيوانات العقورة وبذل كل ما يمكن بذله في هذا المجال لرفع مستوى الإصحاح البيئي بالمنطقة وذلك وفق خطط تشغيلية يتم تنفيذها لتغطية جميع أحياء المدينة وفق عقود الأمانة لديها والتي تم ابرامها بهذا الشأن بهدف رفع مستوى الإصحاح البيئي في المنطقة وذلك للحفاظ على الصحة العامة. من جهته بين مدير الادارة العامة للوقاية والصحة البيئية المهندس/ أحمد بن محمد البعداني بأن الامانة قامت بالإجراءات المتبعة والخاصة بالحيوانات العقورة حسب الخطط التشغيلية و البلاغات الواردة, منوهاً بأن جميع الشكاوي التي ترد للأمانة عبر الرقم ( 940 ) أو ما يتم تداولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي يتم التعامل معها في حينه حيث يقوم المختصين في البلديات بالوقوف عليها وإنهائها ولايزال هذا الموضوع محل متابعة الأمانة .