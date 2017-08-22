شبكة السنة النبوية تخصص ملفا علميا وتطبيقاً «ذكياً» لمناسك الحج

قدَّمت شبكة السنة النبوية وعلومها من خلال موقعها على الإنترنت ملفًّا علميًّا متكاملاً عن فريضة الحج؛ ليتسنى للراغبين في الحج فرصة معرفة مناسكه وأحكامه، والمحظورات التي قد يقع فيها الحاج أثناء تأديته مناسكه.

وقال المشرف العام على الشبكة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير أن الملف يحوي عددًا من المواضيع المهمة لمن رغب في الحج؛ إذ يتضمن عرضًا تقديميًّا لمناسك الحج، ومطويات وكتبًا لأبرز العلماء، تتحدث عن هذا الركن العظيم.

كما يستـعرض الأخطاء التي قد يقع فيها الحاج، والأحكام المترتبة عليها، إضافة إلى تقديم الملف العديد من الفتاوى التي قد يجد فيها الحـــاج عددًا من الإجابات عن الأسئلة التي تتبادر إلى ذهنه أثناء تأديته فريضته، إضافة إلى العديد من الخطب والمقالات التي تبيّن للحجاج مناسكهم، وتقدِّم لهم حجًّا بلا أخطاء.

علمًا بأن الملف يأتي بأكثر من لغة، وذلك من خلال موقعها باللغة العربية، أو موقع الشبكة باللغة الإنجليزية.

من جهة ذات صلة فقد أصدرت شبكة السنة النبوية وعلومها في وقت سابق تطبيقًا ذكيًّا على منصة متجر البرامج للأجهزة الذكية، يتحدث عن معالم التوحيد في الحج. وهو تطبيق مجاني، ويعمل على أجهزة الآيفون والآيباد، عبارة عن كتاب لفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، يقدم فيه وقفات عدة، كل وقفة تُظهر معنى من المعاني في الحج ودلالاته على توحيد الله تعالى، مع شيء من التوضيح والبيان والاستدلال؛ وذلك لتعميق كلمة (لا إله إلا الله) في نفوس المسلمين عامة، وحجاج بيت الله خاصة؛ ليستشعروا عظمة هذه الشعيرة العظيمة.

كما يستعرض: الحج حقيقته وتاريخه، ومعالم التوحيد في هذه الشريعة، والتوحيد وفضائل الحج، والنداء الإلهي للناس بأداء فريضة الحج، والتوحيد في ذكريات الحج، والتوحيد وحرمة الزمان والمكان، وتوحيد الله في أفعال الحج، وخطبة النبي – صلى الله عليه وسلم – في حجة الوداع .