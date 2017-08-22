 أمير القصيم: القيادة وضعت الشباب محور الاهتمام للتنمية والبناء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير القصيم: القيادة وضعت الشباب محور الاهتمام للتنمية والبناء

أمير القصيم: القيادة وضعت الشباب محور الاهتمام للتنمية والبناء
المناطق - بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وضعت الشباب محور الاهتمام والمستهدف الأول في التنمية وبناء الوطن ، لافتاً سموه إلى أهمية التركيز على الأبحاث الخاصة بالشباب بمختلف المجالات ، ورفع مستوى الوعي بثقافة العمل الحر لدى الشباب والفتيات وتحفيزهم بشكل فاعل ، وتأسيس روح المبادرة وترسيخها لديهم والإسهام في بناء جيل مبدع من القيادات الشابة ، لدفع مسيرة التنمية وتحقيق التقدم والازدهار للوطن.
مشيداً سمو أمير منطقة القصيم بما يقدمه مركز الملك سلمان للشباب ، تجاه أبناء الوطن تعزيزاً لأهمية دورهم في المشاركة الفاعلة في بناء أوطانهم ومجتمعاتهم والإسهام الحقيقي في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً ، والعمل على رفع مستوى قدراتهم ومهاراتهم بما يساهم في وصولهم لتحقيق تطلعاتهم الذاتية ، منوهاً سموه بدور القطاعين العام والخاص في دعم الشباب ، مشدداً سموه على أهمية دور الأندية الرياضية في الحرص على الشباب وتلبية احتياجاتهم ، وتفعيل دور الأنشطة والبرامج الاجتماعية والثقافية.
جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم الثلاثاء ، الرئيس التنفيذي لمركز الملك سلمان للشباب محمد العسيري يرافقه عدداً من أمناء مجالس الشباب بالمناطق ، بحضور أمين مجلس شباب منطقة القصيم دهش الدهش.
من جانبه قدم الرئيس التنفيذي لمركز الملك سلمان للشباب شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يقدمه للشباب وحرصه على تقديم كل ما يخدمهم من برامج نوعية وهادفة.

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