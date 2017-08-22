 صحة حفر الباطن تواصل تقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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صحة حفر الباطن تواصل تقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن

صحة حفر الباطن تواصل تقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن
المناطق - حفر الباطن

تواصل “صحة حفر الباطن” في تنفيذ برامجها التوعوية والصحية المقدمة للحجاج القادمين من منفذ دولة الكويت الشقيقة من خلال مركز المراقبة الصحية بمنفذ الرقعي مع دولة الكويت.
وقامت “صحة حفر الباطن” بتجهيز مركز المراقبة الصحية بجميع اللوازم الطبية والمستلزمات والكوادر الطبية والفنية والتمريضية والإدارية، بالإضافة إلى حث جميع العاملين على تسهيل إجراءات حجاج بيت الله الحرام.
ويقدم مركز المراقبة الصحية الخدمات الصحية والطبية بنوعيها الوقائي والعلاجي بدءاً من التحصينات والتطعيمات مروراً بالتوعية والتثقيف الصحي للحجاج والعاملين بالمنافذ ووصولاً إلى تقديم الرعاية الطبية للمرضى وكبار السن من ضيوف الرحمن، بمشاركة فريق طبي ووقائي تم تجهيزه حسب الخطة السنوية والمبكرة في الشؤون الصحية في حفر الباطن، مؤكدة على أن جميع المراكز الصحية بمحافظة حفر الباطن تقدم تطعيمات الحمى المخية الشوكية ولقاح الإنفلونزا الموسمية على مدار عملها لراغبي الحج والعاملين بالقطاعات الحكومية المختلفة المكلفين بالمنافذ والمشاعر المقدسة

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