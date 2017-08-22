 لوائح جديدة تعتمدها الهيئة الملكية بالجبيل للتعدي على مرافق الخدمات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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لوائح جديدة تعتمدها الهيئة الملكية بالجبيل للتعدي على مرافق الخدمات

لوائح جديدة تعتمدها الهيئة الملكية بالجبيل للتعدي على مرافق الخدمات
المناطق - الجبيل الصناعية

اعتمدت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بلجنة الشكاوي والمخالفات تطبيق لائحة قواعد التعدي على مرافق مقدمي الخدمات في مدينة الجبيل و رأس الخير الصناعيتين والتي ستطبق ابتدأ من تاريخ 1/1/1439هـ الموافق 21/9 /2017م .
حيث أكد رئيس لجنة الشكاوي والمخالفات المهندس/سعود بن خليف الحمدان أن الهدف من هذه اللائحة هو حماية المرافق العامة في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية بالجبيل وتشمل المرافق كل من مرافق الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومرافق تحلية المياه والمياه المعالجة، ومرافق الاتصالات، ومرافق السكك الحديدية، ومرافق الصرف الصحي والصناعي وتصريف السيول والأمطار، ومرافق الطرق العامة.
واضاف الحمدان أن هناك (8) جهات ترتبط بهذه المرافق و تمثل مزوّدي الخدمات و هم  إدارة الطرق، والتشجير والري في الهيئة الملكية، وشركة الكهرباء السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، و شركة زين السعودية للاتصالات ، شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، و شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل و ينبع (مرافق)، بالإضافة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار).
وذكر المهندس الحمدان أن مسؤوليات اللجنة هي النظر في التعديات على المرافق العامة و التأكد بأن تطبيق اللائحة يتم بشكل سلس .وتابع قائلاً هناك تقييمات مختلفة للمخالفات تختلف من مخالفة لأخرى على حسب عدة معايير وضّحت بشكل كامل في اللائحة و منها على سبيل المثال لا الحصر مدى تعاون المتعدي و تكرار المخالفة و سرعة إصلاح المخالفة و غيرها.
مشيرا إلى انه تم عقد عدة ورش عمل للجهات ذات العلاقة للتعريف بهدف اللائحة و إطلاع جميع الأطراف على المسؤوليات المنوطة بها, و شرح  قواعد وتصنيفات  اللائحة والعمل بمقتضاها ورصد المقترحات، و تم أيضاً العمل على تعديل جميع الاجراءات الداخلية المتعلقة في عمل اللائحة لضمان جودة العمل اثناء تطبيقها. ولضمان أعلى درجات الشفافية.

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