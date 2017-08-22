 مدير تعليم تبوك يثني على الإنجاز الدولي للطالب الزهراني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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مدير تعليم تبوك يثني على الإنجاز الدولي للطالب الزهراني

مدير تعليم تبوك يثني على الإنجاز الدولي للطالب الزهراني
المناطق - تبوك

استقبل المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري بمكتبه اليوم الطالب بالصف ثالث ثانوي بمدرسة مدارس تبوك الأهلية ولاعب نادي تبوك للاحتياجات الخاصة سلطان عطيه الزهراني بمناسبة تحقيقه المركز الرابع في بطولة العالم للشباب لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصه المقامه في مدينة نتويل بسويسرا وذلك بحضور والده.
وأثنى مدير التعليم على الإنجاز الذي حققه الطالب معرباً عن اعتزازه ومنسوبي التعليم في المنطقة بهذا الإنجاز الدولي الذي تحقق باسم المملكة العربية السعودية ويعد مفخرة للجميع كما قدم مدير التعليم شكره وتقديره لجهود والد الطالب ومساهمته في تشجيعه ورعايته.
من جهته أعرب والد الطالب عن شكره وعرفانه لمدير التعليم ومنسوبي التعليم في المنطقة على اهتمامهم وحرصهم على تحفيز الطلاب في المنطقة لتحقيق المنجزات التي يفتخر بها الوطن.

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