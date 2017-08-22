 أهالي معشوقة يودعون ملتقى “نور الهُدى” العاشر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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أهالي معشوقة يودعون ملتقى “نور الهُدى” العاشر

أهالي معشوقة يودعون ملتقى “نور الهُدى” العاشر
المناطق - الباحة

برعاية مؤسسة الراجحي الخيرية  اختتمت مساء امس فعاليات ملتقى نور الهدى العاشر، والذي اتى ضمن “فعاليات صيف محافظة القرى38” بتنظيم من قبل مكتب الدعوة بمعشوقة خلال الفترة من 25 الى 29 ذو القعده، وذلك بمقر مكتب الدعوة بمعشوقة. وبحضور مدير فرع مؤسسة الراجحي بالباحة علي بن جمعان و عدد من أعيان وأهالي المركز ورعاة الملتقى.

ابتدأت فعاليات اليوم الختامي للمهرجان بمحاضرة لفضيلة الشيخ راجح بن سلطان البقمي بعنوان “ نماذج من السيرة ” ، بعد ذلك تجوّل الحضور في المعرض المصاحب للملتقى، واستمعوا إلى شرح مفصل عن محتوياته وما تضمه من إنجازات وبرامج المكتب طيلة الأعوام الماضية

فيما اعد حفل خطابي بدأ بالقرآن الكريم، ثم كلمة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في معشوقة القاها الأستاذ سعد محمد مطر الغامدي، بيّن فيها دور المكتب في الدعوة إلى الله وجهوده في ذلك، منوهاً بأن الملتقى شهد أكثر من ثلاثة زائرٍ وزائرةٍ  خلال الخمسة أيام الماضية.

معربًا عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه للمناشط الدعوية بالمنطقة، ولمحافظ القرى على حرصه ومتابعته للمناشط الدعوية، ولجميع الداعمين لأنشطة المكتب والعاملين به على جهودهم البارزة.

بعد ذلك شاهد الحضور فلماً وثائقياً استعرض مسيرة المُلتقى وفعالياته ومناشطة خلال العشر سنوات الماضية.

وفي ختام الحفل تم تكريم راعي مؤسسة الراجحي الخيرية والجهات المشاركة ، والرعاة المشاركين في فعاليات الملتقى، ثم  تم تسليم جوائز المسابقة الأسرية والفائزين في السحوبات

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