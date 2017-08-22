بهدف ضمان البداية الجادة .. تعليم المخواة يكثف استعداداته لبدء العام الدراسي الجديد

توالي ادارة التعليم بمحافظة المخواة جهودها المكثفة والتي شملت الكثير من الجوانب ، بهدف ضمان البداية الجادة والعمل على تهيئة كافة مامن شأنه رفع الجاهزية التامة قبل إنطلاقة العام الداسي المقبل ، حيث تواصل لجان الاستعداد اجتماعاتها

من أجل متابعة مؤشرات الاداء والعمل على رفع وتيرة الاداء وصولاً للجاهزية .

وفي سياق متصل اصدر مدير التعليم قراراً بتعيين ٣٩ موظفاً على وظيفة حارس مدرسة ، يمثلون الدفعة الأولى لشاغلي الوظائف الشاغرة ، فيما تواصل اللجنة استكمال اجراءات الترشيح للدفعة الثانية

والتي من المتوقع الاعلان عنها قريباً .

إلى ذلك اعدت الادارة خطة تدريبية متكاملة لتدريب شاغلي الوظائف التعليمية ولتطويرهم مهنياً وذلك في اطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد ، حيث شكلت اللجان الخاصة بذلك بناء على ماورد في التعميم الوزاري واعدت الخطط وتم تعميمها على المدارس والاقسام المختلفة ، وتنطلق البرامج إعتباراً من الاثنين الموافق 12/20 الى يوم الاربعاء 12/22 وتركز هذه البرامج على المهارات الاساسيه لتمكين التعليم والتخطيط للفهم ومايقدم من مبادرات ابداعية تقدم من المشرفين ، وسيخصص جزء من هذه البرامج للوقوف على الجاهزية لبداية العام الدراسي .

من جانب آخر تفقد مدير التعليم بالمخواة الاستاذ علي بن خيران مفرح الزهراني مستودعات الادارة للوقوف على خطط ترحيل المقررات ونسب الانجاز الفعلية بهدف ضمان وصول الكتاب المدرسي لكافة الطلاب قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف

مشدداً على اهمية مضاعفة الجهود والعمل على توفير الكتاب المدرسي لكل طالب منذ اللحظة الأولى لانطلاق العام الدراسي ، وايجاد الخطط البديلة والعمل على توفير البديل الالكتروني لتفادي أي طاريء .

كما اطلع خلال الجولة على اليات التوزيع والترحيل للأثاث والمستلزمات التعليمية وفق الخطط المعدة والتي تهدف إلى توفير جميع المستلزمات المدرسية التي تُعين المدرسة وكوادرها على أداء رسالتهم على الوجه الأكمل ، وقد رافقه اثناء الزيارة لاقسام المستودع الاستاذ عبدالله خميس الغامدي مشرف المقررات ، ومدير العلاقات العامة عبدالله محمد العُمري .

يُشار إلى أن مدير التعليم اعتمد قراراً بتكليف عدداً من المشرفين التربويين الجدد شملت قسم التوجيه والارشاد ، وقسم الجودة الشاملة والاختبارات ، وقسم القيادة المدرسية بهدف توفير الكوادر المؤهلة التي تُمكن أقسام الادارة من اداء مهامها المنوطة بها