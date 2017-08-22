سياحة الجوف تدعو مصوري المنطقة للمشاركة في مسابقة ألوان السعودية 2017

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ، المهتمين بالأفلام السياحية والتصوير الضوئي ” المحترفين و الهواة ” إلى المشاركة في مسابقة ألوان السعودية 2017 في نسختها السادسة التي تُعد واحدة من أضخم مسابقات التصوير السياحي على مستوى الوطن العربي، و تحتضنها العاصمة الرياض خلال الفترة المقٌبلة.

وأعرب مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف الأستاذ أحمد القعيد ، عن فخره و اعتزازه بإسهامات المصورين من أبناء المنطقة في إبراز المقومات السياحية التي تمتلكها منطقة الجوف و محافظاتها.

وأفاد القعيد أن الهيئة بدأت في استقبال المشاركات عبر الموقع الالكتروني الخاص بفعاليات ألوان السعودية التي ستستمر حتى الـ 28 من أكتوبر القادم 2017 ، داعياً أبناء المنطقة من المهتمين في هذا المجال إلى المشاركة لتحقيق الجوائز الخاصة بالمحاور الرئيسية لمسابقة ألوان السعودية للتصوير الضوئي والتي تتضمن التراث الحضاري، والسعودية اليوم، والسعودية من السماء (محور جديد) والطبيعة، إلى جانب مسابقة ألوان السعودية بعيون عالمية، ومسابقة ألوان السعودية للهواتف الذكية، والمسابقة الخاصة بتصويت الجمهور التي أدرجت هذا العام أيضاً.

يُذكر أن اللجنة المنظمة لملتقى ألوان السعودية السادس أعلنت مؤخراً عن انطلاق مسابقات “ألوان السعودية لتصوير الضوئي وإنتاج الأفلام” البدء في استقبال مشاركة المصورين في المسابقات وذلك من خلال موقع ألوان السعودية www.colors.sa , وحددت آخر يوم لاستقبال المشاركات 28 اكتوبر 2017م، حيث يمثل ملتقى ألوان السعودية أكبر تجمع للمصورين المحترفين والهواة في المملكة ودول الخليج العربي، وكذلك خبراء مجالات السياحة والآثار والثقافة والإعلام، والشركات المهتمة بالتسويق والنشر والإنتاج الفني والتصوير الفوتوغرافي.

وتهدف الهيئة العامة للسياحة و التراث الوطني من خلال الملتقى إلى التعريف بمقومات المملكة السياحية الترويج لها وإبراز التنوع المميز فيها و كذلك تشجيع وتحفيز المصورين والمبدعين لإبراز ما تتمتع به المملكة من مواقع سياحية و تراثية وبيئية وطبيعية و تسليط الضوء على البُعد الحضاري المتنوع الذي تحتضنه مناطق المملكة كافة.