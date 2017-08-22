برعاية مدير جامعة الجوف .. مجلس شباب الجوف يختتم بطولة شهداء الواجب الرياضية

برعاية معالي مدير جامعة الجوف ونائب الرئيس الأعلى لمجلس شباب الجوف الدكتور اسماعيل البشري اختتمت بطولة شهداء الواجب والتي نظمها مجلس شباب الجوف وبرعاية من شركة دروازة المحدودة .

واستمرت البطولة لمدة خمسة أيام بمشاركة ٨ فرق بنظام خروج المغلوب وتم تسمية الفرق بأسماء شهداء الواجب وهم الشهيد عبدالله السهيان والشهيد تركي عضيد الرويلي والشهيد محمد براك العنزي والشهيد ماجد حايل الشمري والشهيد سلطان عايد الشراري والشهيد عبدالرزاق الملحم العنزي والشهيد فهد الخضع الرويلي والشهيد شجاع علي الشمري.

وشهدت البطولة حماساً من جميع الفرق المشاركة وتأهل للمباراة النهائية فريق الشهيد عبدالرزاق الملحم وفريق الشهيد سلطان الشراري ، وفاز بالبطولة فريق الشهيد عبدالرزاق الملحم وحصل على المركز الأول وجائزة قدرها ٧٠٠٠ الاف ريال وحصل على المركز الثاني فريق الشهيد سلطان الشراري وحصل على جائزة قدرها ٤٠٠٠ ريال.

كما كرم معالي الدكتور اسماعيل البشري وبحضور المهندس عاطف الشرعان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع والأستاذ جابر العنزي المدير التنفيذي لشركة دروازة المحدودة الفرق الفائزة وتكريم الحكام واللاعبين حيث حصل على جائزة افضل لاعب عمر زيد وافضل حارس حماد احمد وافضل مدرب عبدالهادي عقيل ، كما تم في ختام البطولة تكريم شركة دروازة المحدودة الراعي الرسمي للبطولة ممثله بمديرها التنفيذي جابر العنزي ، وتكريم لأمانة منطقة الجوف وذلك لجهودهم في تجهيز الملعب الذي احتضن البطولة

ويحرص مجلس شباب الجوف من خلال هذه الفعاليات على استثمار اوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع وتخليداً لذكرى شهداء الواجب رحمهم الله .