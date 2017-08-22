 برعاية مدير جامعة الجوف .. مجلس شباب الجوف يختتم بطولة شهداء الواجب الرياضية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

برعاية مدير جامعة الجوف .. مجلس شباب الجوف يختتم بطولة شهداء الواجب الرياضية سياحة الجوف تدعو مصوري المنطقة للمشاركة في مسابقة ألوان السعودية 2017 بهدف ضمان البداية الجادة .. تعليم المخواة يكثف استعداداته لبدء العام الدراسي الجديد أهالي معشوقة يودعون ملتقى “نور الهُدى” العاشر مدير تعليم تبوك يثني على الإنجاز الدولي للطالب الزهراني “الغذاء والدواء” تحذّر من مكياج للبشرة و3 منتجات لفرد الشعر “العُمري” يدشن المبنى الجديد لمجمع أنس بن مالك التعليمي بتبوك برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل يحصل على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كمركز تدريبي متحدث التعليم : تم تغطية 87% من المقاعد في الجامعات الحكومية ولا تزال الجامعات تعمل على إجراءات الفرز لباقي المقاعد جمرك ميناء جدة الإسلامي يضبط أكثر من 162 ألف وحدة من السلع المغشوشة امانة الرياض تتلف كافة الخضار التي ظهرت في مقطع رش المبيد بعتيقه أعضاء مجلس الأمن الدولي يُشيدون بما قدمته المملكة لليمن من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

برعاية مدير جامعة الجوف .. مجلس شباب الجوف يختتم بطولة شهداء الواجب الرياضية

برعاية مدير جامعة الجوف .. مجلس شباب الجوف يختتم بطولة شهداء الواجب الرياضية
المناطق - الجوف - سهو الهشال

برعاية معالي مدير جامعة الجوف ونائب الرئيس الأعلى لمجلس شباب الجوف الدكتور اسماعيل البشري اختتمت بطولة شهداء الواجب والتي نظمها مجلس شباب الجوف وبرعاية من شركة دروازة المحدودة .
واستمرت البطولة لمدة خمسة أيام بمشاركة ٨ فرق بنظام خروج المغلوب وتم تسمية الفرق بأسماء شهداء الواجب وهم الشهيد عبدالله السهيان والشهيد تركي عضيد الرويلي والشهيد محمد براك العنزي والشهيد ماجد حايل الشمري والشهيد سلطان عايد الشراري والشهيد عبدالرزاق الملحم العنزي والشهيد فهد الخضع الرويلي والشهيد شجاع علي الشمري.

وشهدت البطولة حماساً من جميع الفرق المشاركة وتأهل للمباراة النهائية فريق الشهيد عبدالرزاق الملحم وفريق الشهيد سلطان الشراري ، وفاز بالبطولة فريق الشهيد عبدالرزاق الملحم وحصل على المركز الأول وجائزة قدرها ٧٠٠٠ الاف ريال وحصل على المركز الثاني فريق الشهيد سلطان الشراري وحصل على جائزة قدرها ٤٠٠٠ ريال.

كما كرم معالي الدكتور اسماعيل البشري وبحضور المهندس عاطف الشرعان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع والأستاذ جابر العنزي المدير التنفيذي لشركة دروازة المحدودة  الفرق الفائزة وتكريم الحكام واللاعبين حيث حصل على جائزة افضل لاعب عمر زيد وافضل حارس حماد احمد وافضل مدرب عبدالهادي عقيل ، كما تم في ختام البطولة تكريم شركة دروازة المحدودة الراعي الرسمي للبطولة ممثله بمديرها التنفيذي جابر العنزي ، وتكريم لأمانة منطقة الجوف وذلك لجهودهم في تجهيز الملعب الذي احتضن البطولة

ويحرص مجلس شباب الجوف من خلال هذه الفعاليات على استثمار اوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع وتخليداً لذكرى شهداء الواجب رحمهم الله .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>