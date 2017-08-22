أمير عسير يستقبل الفريق الهنيدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة صباح اليوم معالي الفريق طيار عبدالعزيز الهنيدي قائد القوات الجوية سابقا ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة زيارته للمنطقة.

ورحب سمو أمير منطقة عسير بمعالي الفريق الهنيدي, متمنياً له طيب الإقامة في منطقة عسير ,

من جهته أشاد معالي الفريق الهنيدي بما تشهده المنطقة من تطوّر وازدهار في جميع المجالات الخدمية، مؤكداً أن منطقة عسير أصبحت الخيار الأمثل والوجهة السياحية الرائدة للأسرة السعودية لقضاء إجازاتهم في فصل الصيف، وذلك لما تتمتع به من طبيعة خلابة ومناخ معتدل، وما تنعم به بلادنا من نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.