أمير عسير يستقبل مدير الأحوال المدنية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام فرع الأحوال المدنية بعسير قاسم بن سعد القرني , وذلك بمناسبة تكليفه مديرا لفرع الأحوال المدنية بالمنطقة

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالقرني ’ كما حثه على بذل كل الجهود للارتقاء بالعمل مؤكداً على أهمية تلبية تطلعات المواطن , وتقديم الخدمات الحكومية بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة لخدمة المواطن السعودي .

من جانبه عبر مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة عسير عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ماسمعه من سموه من توجيهات سديدة ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهود وأنه سيعمل على بذل قصارى جهوده ليكون عند حسن الظن في خدمة هذا القطاع الهام .