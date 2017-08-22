” 141866 ” مستفيداً ومستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي بمنطقة الرياض

أوضح فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة له تقدم خدماتها للمستفيدين والمستفيدات من خلال عدد من البرامج النقدية والمسانِدة الموجهة لهم وفق إجراءات سهلة وميسرة تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو نائبه ـ حفظهما الله ـ الهادفة إلى ضمان حياة كريمة للأسر الضمانية بلا استثناء .

وكشف الفرع في إحصائية له عن أن عدد الحالات المستفيدة من خدمات مكاتب ووحدات الخدمات الضمانية في منطقة الرياض بلغ ” 141866 “حالة ( رجالا ونساء ) مصنفين على عدة فئات ( شيخوخة ، أيتام ، أرامل ، يتيمات لم يسبق لهن الزواج ، امرأة بلا عائل ، ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم ، مطلقات ، ذوي الإعاقات ، عجز عن العمل مؤقت أو دائم ، ذوي الإعاقات حاملي بطاقات التنقل ، أسر السجناء ، أسرة مهجورة أو معلقه ، أسرة متغيب أو مفقود ، من تعرضوا لكوارث كالحريق مثلاً ، إعانات مقطوعه لمستفيد غير مشمول بخدمات الضمان ، وإعانات مقطوعه لمستفيد مشمول ، إعانات مقطوعه باستثناءٍ من وكيل الوزارة ، مساعدة خروج من السجن ، أسرة مدمن مخدرات ) .

وبين أن عدد المكاتب في منطقة الرياض يتجاوز أكثر من 18 مكتباً تحظى باهتمام ومتابعة معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص الذي وجه بتذليل كل العقبات وتسخير جميع الامكانات المتاحة من أجل خدمة الفئة المستهدفة على أكمل وجه وبلا أي تأخير .

وجاء توزيع عدد الحالات وفق إحصائيات المكاتب كالتالي :مكتب الضمان بالرياض 17386 حالة ، ومكتب الضمان النسوي بالرياض 33809 حالات، ومكتب الضمان النسوي بغرب الرياض 25584 حالة، ومكتب الضمان بالخرج 13177 حالة، ومكتب الضمان بوادي الدواسر 8795 حالة، ومكتب الضمان بالقويعية 8672 حالة، ومكتب الضمان بالدوادمي 7680 حالة، ومكتب الضمان بعفيف 5597 حالة، ومكتب الضمان بالمجمعة 4419 حالة، ومكتب الضمان بالأفلاج 3794 حالة، ومكتب الضمان بشقراء 2589 حالة، ومكتب الضمان بحوطة بني تميم 2196 حالة، ومكتب الضمان بالسليل 1937 حالة، ومكتب الضمان بمركز نفي 1670 حالة، ومكتب الضمان بساجر 1602 حالة، ومكتب الضمان بحريملاء 1308 حالات ، ومكتب الضمان بحوطة سدير 1019 حالة، ووحدة الخدمات الضمانية بثادق 632 حالة.