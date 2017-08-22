 1200 عملية أجرتها مستشفيات الصحة للحجاج حتى أمس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير القصيم يشيد بجهود جمعية “أبناء” للأيتام ويكرمها لمشاركتها بتمور بريدة 32 كشاف وقائد يشاركون بحج هذا العام من تعليم الطائف نائب خادم الحرمين يجتمع مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بالصور.. فتاتان و3 مسدسات وكلاشنكوف ومبالغ مالية بحوزة عصابة الصرافة في الرياض الجيش اليمني يعلن مقتل 20 عنصرا من مليشيا الحوثي بتعز المحكمة العليا: ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجةً، ويوم غدٍ الأربعاء غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة الخميس 31 أغسطس أمير منطقة جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الفقيهي 1200 عملية أجرتها مستشفيات الصحة للحجاج حتى أمس هيئة الاستثمار ووزارة التعليم يناقشان الفرص الوظيفية للمبتعثين ” 141866 ” مستفيداً ومستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي بمنطقة الرياض أمانة عسير : تزيد نقاط ذبح الأضاحي تخفيفاً على المواطنين الدكتور عبدالله الربيعة يُبرز جهود المملكة الإغاثية والإنسانية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك

1200 عملية أجرتها مستشفيات الصحة للحجاج حتى أمس

1200 عملية أجرتها مستشفيات الصحة للحجاج حتى أمس
المناطق_مكة

أوضحت وزارة الصحة أن مستشفياتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة واصلت تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام، حيث أجرت (102) قسطرة قلبية و(6) عمليات قلب مفتوح، وذلك منذ بداية شهر ذو القعدة حتى أمس، بالإضافة إلى إجراء (752) غسيل دم (كلوي) وعدد (32) عملية مناظير، كذلك إجراء (259) عملية جراحية، خلال نفس الفترة.
و أشارت الصحة أن إجمالي عدد الزيارات لأقسام الطوارئ بمستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة من الحجاج بلغ (9935) زيارة وبلغ عدد المراجعين للعيادات (14126 ) وعدد المراجعين للمراكز بلغ ( 119964) مراجعا، فيما بلغ عدد حالات الدخول ( 1049) حالة .
يذكر أن الصحة وكعادتها في كل موسم حج تنفيذ برنامج (إنقاذ حياة) الذي يتضمن تقديم خدمات صحية متخصصة مجانية تشمل عمليات القلب المفتوح، القسطرة القلبية، الغسيل الكلوي بنوعيه البريتوني والدموي، المناظير الهضمية، بالإضافة إلى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج.
و تعمل الصحة على تفعيل خدمات الطب الميداني والطوارئ في الحج، حيث جهزت أسطولاً يضم 100 سيارة إسعاف صغيرة، تعمل كوحدات عناية مركزة متحركة، للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة في الميدان بالإضافة إلى 80 سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز .
وتسخر الصحة جميع الإمكانيات البشرية لخدمة الحجاج، حيث كلفت ما يقارب 29000 ممارس صحي في برنامج القوى العاملة من مختلف الفئات الطبية والفنية والإدارية في موسم الحج.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>