 أمير منطقة جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الفقيهي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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أمير منطقة جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الفقيهي

أمير منطقة جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الفقيهي
المناطق_أمل بهكلي
أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة , وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمنطقة وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع العليا بمحافظة صامطة صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب أول حافظ بن صالح علي الفقيهي الذي استشهد في تبادل لإطلاق النار مع مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.
وعقب الصلاة تلقى سموه التعازي والمواساة من جموع المصلين في شهيد الواجب.
ونقل سمو أمير منطقة جازان بالنيابة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – لأشقاء وذوي شهيد الواجب ، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم , عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه , مجددين العهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وقد أدى الصلاة مع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة ، ومحافظ صامطة عبدالعزيز بن محمد الطيار , ومدير مكتب سمو نائب أمير منطقة جازان عبدالعزيز بن سعد آل مرعي.

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