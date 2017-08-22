الجيش اليمني يعلن مقتل 20 عنصرا من مليشيا الحوثي بتعز

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 20 عنصرا من مليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح، وإصابة آخرين، في محافظة ونقل الموقع الالكتروني للجيش “سبتمر نت”، عن مصادر ميدانية قولها، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاومة شعبية من أهالي مديرية الصلو خاضت معارك ضارية مع المليشيا الانقلابية في أطراف منطقة الصيرتين بمديرية الصلو، جنوب شرق تعز، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 من العناصرالانقلابية”.

وأفادت المصادر بأن المعارك اندلعت عقب هجوم شنته المليشيا على مواقع الجيش، مؤكدة تمكن الاخيرين من خلال المعارك “التصدي للهجوم واجبار المليشيا على التراجع بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في صفوف مقاتليها”.