بالصور.. فتاتان و3 مسدسات وكلاشنكوف ومبالغ مالية بحوزة عصابة الصرافة في الرياض

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض قائلا: في ضوء الخطط الموضوعة لكشف الجناة المتورطين في قضايا الترصد لعملاء مؤسسات الصرافة وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية تحت تهديد السلاح وإطلاق النار على بعضهم بقصد تهديدهم وترويعهم ما أسفر عن إصابة ثلاثة وافدين في ثلاثة بلاغات منفصلة والهرب على متن مركبات مسروقة.



وأضاف أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قامت بتشكيل فريق عمل على درجة عالية من الكفاءة لدراسة جميع البلاغات وتحليلها ومقارنة الأسلوب الإجرامي الذي نفذت به تلك الجرائم .

كما أضاف أنه وفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات فقد توفرت معلومات تشير إلى تورط تشكيل عصابي مكون من عشرين شخصاً بالوقوف خلف عدد من تلك البلاغات رغم إمعانهم في التخفي، وأسفرت الجهود عن ضبط مجموعة منهم في كمين محكم في أحد المواقع المستهدفة تبعه ضبط بقية أفراد التشكيل (أحد عشر أفغانياً وأربعة مواطنين ومصري ومغربي ويماني في العقدين الثالث والرابع) بالإضافة إلى فتاتين في العقد الثالث من العمر كانتا تقومان بتصريف بعض المسروقات. وأضاف أن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة قامت بتشكيل فريق عمل على درجة عالية من الكفاءة لدراسة جميع البلاغات وتحليلها ومقارنة الأسلوب الإجرامي الذي نفذت به تلك الجرائم .كما أضاف أنه وفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات فقد توفرت معلومات تشير إلى تورط تشكيل عصابي مكون من عشرين شخصاً بالوقوف خلف عدد من تلك البلاغات رغم إمعانهم في التخفي، وأسفرت الجهود عن ضبط مجموعة منهم في كمين محكم في أحد المواقع المستهدفة تبعه ضبط بقية أفراد التشكيل (أحد عشر أفغانياً وأربعة مواطنين ومصري ومغربي ويماني في العقدين الثالث والرابع) بالإضافة إلى فتاتين في العقد الثالث من العمر كانتا تقومان بتصريف بعض المسروقات.



وأفاد بأن المضبوطات اشتملت على عدد ( 3 ) مسدسات وبندقية من نوع كلاشنيكوف و( 44 ) طلقة حية ومبلغ ( 176322 ريالاً سعودياً و105400 دولار و80000 يورو و 34729 جنيهاً مصرياً) وأجهزة اتصال محمولة ثبت فنياً أنها مسروقة وقطع يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر ومجموعة لوح مسروقة لمركبات سبق الإبلاغ عنها.

وأوضح أنه بسماع أقوالهم أقروا بسابقة ارتكابهم لعشرين عملية سرقة وجاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز شرط العاصمة الرياض موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.

ولفت إلى أنه تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق معهم ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.

وختم بقوله إن شرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرصها على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا البلد وأهله في ظل قيادته الرشيدة.‎ وأفاد بأن المضبوطات اشتملت على عدد ( 3 ) مسدسات وبندقية من نوع كلاشنيكوف و( 44 ) طلقة حية ومبلغ ( 176322 ريالاً سعودياً و105400 دولار و80000 يورو و 34729 جنيهاً مصرياً) وأجهزة اتصال محمولة ثبت فنياً أنها مسروقة وقطع يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر ومجموعة لوح مسروقة لمركبات سبق الإبلاغ عنها.وأوضح أنه بسماع أقوالهم أقروا بسابقة ارتكابهم لعشرين عملية سرقة وجاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز شرط العاصمة الرياض موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم.ولفت إلى أنه تم التحفظ على المتهمين رهن استكمال إجراءات التحقيق معهم ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وتحريز المضبوطات وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع نظير ما أقدموا عليه.وختم بقوله إن شرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرصها على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا البلد وأهله في ظل قيادته الرشيدة.‎

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