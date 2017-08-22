 32 كشاف وقائد يشاركون بحج هذا العام من تعليم الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 30 ذو القعدة 1438 هجريا, الموافق 22 أغسطس 2017 ميلاديا

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32 كشاف وقائد يشاركون بحج هذا العام من تعليم الطائف

32 كشاف وقائد يشاركون بحج هذا العام من تعليم الطائف
المناطق_الطائف

يشارك 32 كشاف وقائد من تعليم الطائف في خدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام ضمن معسكرات الخدمة العامة في الحج ، فيما ودع مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بمحافظة الطائف الاستاذ فهاد الذويبي كشافة الادارة المشاركين في معسكرات الخدمة العامة في الحج بحضور مدير ادارة النشاط الطلابي الاستاذ سامي العصيمي ومشرف النشاط الكشفي الاستاذ خالد الثقفي وقائد مركز التدريب الكشفي الاستاذ محمد الثبيتي والقادة الكشفيين   ، مشيداً بحسن الاعداد للفرق المشاركة وعددها فرقتين كشفيتين مكونة من 32 كشاف وقائد وحثهم على بذل كل الجهد في خدمة ضيوف الرحمن ضمن الجهود التي تقدمها حكومة المملكة للحجاج والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام مشيرا الى انهم خير من يمثلون الوطن ، وستعمل الفرقة الاولى بقيادة القائد الكشفي الاستاذ احمد ورقنجي في ارشاد الحجاج التائهين مع وزارة الحج بمشعر منى والفرقة الثانية بقيادة القائد الكشفي الاستاذ سعيد الحارث وستعمل مع الفرق المشاركة مع امانة العاصمة المقدسة في مشعر منى.

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