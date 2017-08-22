أمير القصيم يشيد بجهود جمعية “أبناء” للأيتام ويكرمها لمشاركتها بتمور بريدة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ببريدة “أبناء” بجهود الجمعية المباركة في رعاية وتأهيل وتعليم وتدريب الأيتام وتطوير قدراتهم العلمية والإبداعية .

جاء ذلك خلال زيارة سموه لجناح الجمعية في مهرجان بريدة للتمور اليوم الثلاثاء حيث اطلع سموه على ماحققته الجمعية من أهداف وماتقوم به من برامج هادفه لليتيم .

كما قدم سمو أمير منطقة القصيم خلال حفل المهرجان بشهادة شكر وتقدير للجمعية نظير المشاركة المميزة بالمهرجان .